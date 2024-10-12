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لبنان
وزير الاقتصاد شكر لنظيره المصري دعم بلاده للبنان
Lebanon 24
12-10-2024
|
12:58
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تابع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اتصالاته العربية والدولية، حيث استهلها بمكالمة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، مؤكدا "أهمية الدور المصري في المستجدات الراهنة لا سيما من خلال جهود جمهورية مصر العربية لوقف اطلاق النار ودورها في اللجنة الخماسية في احتضان لبنان للخروج من أزماته الدستورية وانتخاب رئيس للبلاد وانقاذ الدولة ودعم الجيش الوطني ما يؤمن مستقبل الوطن ضمن الدرع العربي".
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وشكر سلام للوزير المصري "دعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي للبنان ورفضهم المساس بأمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، كما والقيادة والشعب المصري على دعمهم الانساني والإغاثي والاخوي للشعب والدولة والجيش اللبناني واحتضان لبنان على كافة الصعد"،
وشدد على "اهمية دور لبنان في مستقبل الرؤى العربية واحتضانه من قبل اشقائه العرب"، مؤكداً "تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في حماية لبنان على الـ 10452كلم ووحدته عبر قواتنا الشرعية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني الوطنية ودعم تنفيذ الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي لا سيما تنفيذ القرار الـ1701".
كذلك، ثمّن الوزير سلام للوزير المصري "موقف القيادة المصرية والجهود العربية المتواصلة للقاهرة مع العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التنسيق المشترك والتشاور الدوري بين البلدين الذي اعلنته اليوم وزارة الخارجية المصرية بأن وزيري خارجية مصر وقطر بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه والدعوة الى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، كما على ضرورة التزام جيش الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان بعد تعرضها للاعتداءات".
بدوره اكد الوزير المصري للوزير سلام "أهمية التعاون وتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية للشعب اللبناني في ظل الظروف العصيبة الناتجة عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".
وقد شدد الطرفان على "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين القاهرة وبيروت في هذه الظروف الصعبة".
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