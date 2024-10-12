"يجب حمايتهم".. الدول المشاركة في اليونيفيل تدين إستهداف قواتها في لبنان

دانت الدول المشاركة في اليونيفيل، الاستهدافات التي حصلت ضد قواتها في لبنان.



وأضافت في بيان مشترك لها، أنّه "يجب حماية قوات حفظ السلام".



وتابعت: "يجب ضمان سلامة أفراد قوات حفظ السلام".

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن 40 دولة مشاركة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية.