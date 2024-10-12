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لبنان

"يجب حمايتهم".. الدول المشاركة في اليونيفيل تدين إستهداف قواتها في لبنان

Lebanon 24
12-10-2024 | 13:02
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دانت الدول المشاركة في اليونيفيل، الاستهدافات التي حصلت ضد قواتها في لبنان.

وأضافت في بيان مشترك لها، أنّه "يجب حماية قوات حفظ السلام".

وتابعت: "يجب ضمان سلامة أفراد قوات حفظ السلام".
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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن 40 دولة مشاركة في اليونيفيل تحث على حماية جنود القوة الأممية.

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