في اتصال مع برّي.. ماكرون يوجه رسالة إلى حزب الله

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شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أنه "يجب وقف إطلاق النار في لبنان فوراً، وعلى جميع الأطراف احترام القرار 1701".كما دعا ماكرون، "حزب الله إلى أن يوقف فوراً القصف على إسرائيل".وكان بري، قد أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع ماكرون، أكّد فيه الموقف الرسميّ اللبنانيّ الذي تبنته الحكومة اللبنانية المُطالب بوقف فوريّ لإطلاق النار ونشر الجيش اللبنانيّ حتى الحدود الدولية تطبيقًا للقرار الأمميّ 1701 .وتداولا في الاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان والمساعي السياسية الرامية لوقف العدوان الإسرائيليّ.وشكر بري الجهود التي تبذلها فرنسا، لعقد مؤتمر دوليّ لدعم لبنان لتجاوز الازمة الانسانية الناجمة عن نزوح أكثر من مليون و200 الف لبنانيّ وطريقة مساعدة لبنان على إغاثتهم.