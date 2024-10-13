أجهزة.. ماذا كشفت غارة برجا؟

نفت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" ما أشيع عن وجود أجهزة لتحريك الطائرات المُسيّرة داخل الشقة التي استهدفها العدو الإسرائيلي في بلدة برجا - الشوف، أمس السبت.

وذكرت المصادر أنّ الأجهزة التي تم العثور عليها ضمن الشقة هي خاصة بالإتصالات، كما أن هناك حواسيب وأجهزة رقمية أخرى كانت بين الركام.

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ووفقاً للمصادر، فإنَّ الغارة كانت "مُستهدفة ومُحدّدة" وسعت لأن تطال شخصية معينة مرتبطة بـ"حزب الله"، مع وجود هدف أساسي أيضاً وهو إحداث أضرار كبيرة تطال مدنيين آخرين.