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لبنان
أجهزة.. ماذا كشفت غارة برجا؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-10-2024
|
01:45
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نفت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" ما أشيع عن وجود أجهزة لتحريك الطائرات المُسيّرة داخل الشقة التي استهدفها العدو الإسرائيلي في بلدة برجا - الشوف، أمس السبت.
وذكرت المصادر أنّ الأجهزة التي تم العثور عليها ضمن الشقة هي خاصة بالإتصالات، كما أن هناك حواسيب وأجهزة رقمية أخرى كانت بين الركام.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ الغارة كانت "مُستهدفة ومُحدّدة" وسعت لأن تطال شخصية معينة مرتبطة بـ"حزب الله"، مع وجود هدف أساسي أيضاً وهو إحداث أضرار كبيرة تطال مدنيين آخرين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"
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