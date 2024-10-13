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لبنان

تطورات ميدانيّة خطيرة.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن لبنان

Lebanon 24
13-10-2024 | 01:46
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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الأخير وسع خلال الليلة الماضية مناوراته البرية في جنوب لبنان مرّة أخرى، مُعلنة أن "الجيش نفذ عمليات قصف جوي ومدفعي واسعة النطاق في جنوب لبنان".
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من ناحيتها، ذكرت قناة "العربية" أن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين قوات إسرائيلية و "حزب الله" في بلدتي عيتا الشعب ورامية.
 
في غضون ذلك، قال إعلامٌ إسرائيلي إنّ "مروحيات عسكرية عملت على نقل 7 جنود وضباط أصيبوا بجنوبي لبنان"، جرّاء الاشتباكات مع "حزب الله". 
 
وقالت التقارير الإسرائيلية إنه جرى نقل جنود إسرائيليين أصيبوا في جنوب لبنان إلى مستشفى في حيفا.
 
وتزامناً مع هذه التطورات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في عددٍ من مستوطنات الجليل الأعلى والغربي بما في ذلك كفار فارديم، بيت جان، معونا، بيت جان، باكعين، زيبون، متات، حوسان، غورين، أبيريم، عرب العرامشة، شاتولا، بن مناحيم، أداميت، ساسا وإيلون.
 
 
 

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