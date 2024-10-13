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لبنان

إسرائيل تعلنُ أسر عنصر من "حزب الله"!

Lebanon 24
13-10-2024 | 04:52
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيليّ أقدم على أسر عنصر من "حزب الله" في جنوب لبنان.
 
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على نفق تحت الأرض داخل أحد المباني ويقود إلى منطقة تواجد عناصر أخرى من الحزب مع وجود مخرج مجاور.
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وإثر ذلك، جرى تطويق المبنى والبحث في فتحة النفق، وقد عثر القوات الإسرائيلية على مجمع تحت الأرض على عمق نحو 7 أمتار ومساحة سكنية تبلغ 50 متراً كان يتحصن فيها عنصر من الحزب إلى جانب أسلحة ومعدات لإقامة طويلة.
 
وبعد هذا الأمر، جرى اعتقال العنصر واستجوابه في الميدان قبل أن يجري نقله إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل الأراضي الإسرائيليّة. 
 
 
 
 

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