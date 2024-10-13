خبر أثار الهلع بين المواطنين.. والجيش: ننفي هذه الادعاءات

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 10 /10 /2024، تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أن إحدى المنظمات الدولية قدمت إلى عدد من مراكز الإيواء في قضاء عكار أجهزة إنارة يُشتبه في احتوائها على مواد متفجرة وأجهزة تنصت، ما أثار حالة هلع بين النازحين والأهالي.يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه الادعاءات وتؤكد أن مديرية المخابرات أجرت كشفًا دقيقًا على الأجهزة من خلال خبراء مختصين، وتبيَّن بنتيجته أنها لا تحتوي على أي مكونات خطرة أو مشبوهة.