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لبنان

أثناء تشييع شهداء في جويا.. هذا ما فعله العدو (صور)

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:29
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن طائرات العدو شنّت سلسلة غارات اثناء قيام فرق الاسعاف بتشييع شهداء في بلدة جويا.
 
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