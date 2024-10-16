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لبنان
أثناء تشييع شهداء في جويا.. هذا ما فعله العدو (صور)
Lebanon 24
16-10-2024
|
06:29
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن طائرات العدو شنّت سلسلة غارات اثناء قيام فرق الاسعاف بتشييع شهداء في بلدة جويا.
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