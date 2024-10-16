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مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وتواصل التصعيد جنوبي لبنان، يعاني النازحون المدنيون في القطاع الفلسطيني و"بلاد الأرز" أوضاعا إنسانية صعبة، وفقا لمنظمات إغاثية وإنسانية.وبسبب عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، ووصولها إلى أقل مستوياتها منذ أشهر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، على ضرورة أن تضمن الأطراف التوصيل الآمن للإغاثة للمحتاجين إليها بالمستوى المطلوب.وحسب بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، قال منسق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مهند هاد، إن السلطات الإسرائيلية تعمل بصورة متزايدة منذ بداية الشهر الجاري، على "حرمان شمالي غزة وقطع سُبل وصوله إلى الإمدادات الأساسية".وكانت الولايات المتحدة قد حددت لإسرائيل فرصة 30 يوماً لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفقا لما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء.وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة مهتمة بـ"رؤية حصول تغيير على الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال هذه الرسالة" التي بعثتها لإسرائيل.أوضاع صعبة في "بلاد الأرز"وفي لبنان، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين، أصدرت أوامر إخلاء عسكرية تؤثر على أكثر من 25 بالمئة من اللبنانيين.وذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ريما جاموس إمسيس، للصحفيين في جنيف، إن "أكثر من 25 في المائة (من لبنان) يخضع لأمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر".وأضافت: "يستجيب الناس لهذه الدعوات للإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبًا".وقالت إن 80 في المائة من الملاجئ التي فتحتها الحكومة اللبنانية - معظمها في المدارس - ممتلئة الآن.من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة "يونيسف"، إن هناك حاجة إلى استجابة إنسانية عاجلة وسط تصاعد النزاع في لبنان.وفي حديثه إلى "الحرة"، أوضح الأمين العام للهئية العليا للإغاثة، محمد خير، أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة في البلاد، إضافة إلى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية، لكن الدولة اللبنانية تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع المنظمات الإغاثية للتخفيف عن النازحين".وأشار إلى أن الحكومة "ستسعى إلى إقامة تجمعات سكنية في الأراضي الشاسعة التابعة للدولة"، معربًا عن أمله في أن تنجح تلك الجهود في أقرب وقت حتى لا يبقى أي نازح دون مأوى، على حد قوله.وأكد خير أن صدور أوامر الإخلاء بشكل متكرر يؤثر على الاستجابة الفورية لمساعدة النازحين، مضيفًا: "لكن المساعدات العربية والأجنبية تساهم في التخفيف من الأعباء" الناجمة عن موجات النزوح المتكررة.وناشد خير "الجاليات اللبنانية في دول الاغتراب لمساعدة أخوتهم في الوطن" واصفا إياهم "بالثروة البترولية" للبلاد، كما أشاد بالمساعدات القادمة من بعض دول الخليج.وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يحاول تجنب إيذاء المدنيين وأن معركته مع حزب الله.وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي للصحيفة، إن "حزب الله "يستخدم المناطق الريفية والحضرية"، مضيفا: "نريد أن يتمتع الجيش الإسرائيلي بأكبر قدر ممكن من الحرية العملياتية". (الحرة)