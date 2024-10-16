خريس: المقاومة ميزان القوة امام غطرسة العدو

راى عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب علي خريس خلال جولة في عدد من المستشفيات الخاصة و الحكومية في صور، ان العدو الإسرائيلي المتغطرس لا يزال يصّر على استهداف سيارات الاسعاف والمراكز الصحية والدفاع المدني والمدنيين ظنا منه ان المجتمع المقاوم يتراجع عن دك حصونه الواهية".

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اضاف: "ان المستشفيات في صور ومن الناحية الجغرافية باتت خط الدفاع الصحي و الاستشفائي الاول بعد توقف عدد من المستشفيات في بنت جبيل ومرجعيون وهي بحاجة دائمة لرفع من جهوزيتها الميدانية و الطبية وهذا الدعم هو نوع من انواع الصمود واكثرها انسانية".



واشاد النائب خريس بالكادر الطبي الخاص و الرسمي ، ناقلا للجميع"طتحيات دولة الرئيس نبيه بري".



وتحدث مدير مستشفى جبل عامل الدكتور كامل مروة مشيدا ب"دور الرئيس نبيه بري في هذه الظروف الصعبة"، متمنيا "دعم الجسم الطبي في صور لان الحرب مدمرة وصعبة".



النائب خريس جال برفقة المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل المهندس علي اسماعيل والمسؤول الصحة في الاقليم الدكتور حسن قصير وبحضور رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال. (الوكالة الوطنية للإعلام)