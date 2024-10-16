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لبنان

بعد التداول بأخبار أثارت الهلع... بلديّة بكفيا أصدرت بياناً توضيحيّاً

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:58
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صدر عن بلدية بكفيا - المحيدثة البيان التالي:

"أهلنا الكرام،

بعد أن تمّ التداول بمعلومات أثارت الهلع بين أبناء البلدة ، تحيطكم بلديّة بكفيّا والمحيدثة علمًا بأنها قد بدأت منذ اليوم الأول للأحداث بمتابعة الأوضاع والتشدّد في المراقبة والإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تتولى إتخاذ التدابير اللاّزمة في حال توجّبها.
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لذلك، ندعوكم الى ضرورة التروّي والحذر وعدم الأخذ بأية أخبار من مصادر غير موثوقة، والبقاء في يقظة تامّة لا سيما وأن البلد برمّته قد بات في دائرة الخطر،  والإبلاغ الفوري عن كل تحرك مشبوه قد تلاحظونه في محيطكم على الرقم: ٠٣/٢٢٤٧٥٥."
 
 
 
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