قائد الجيش استقبل مكاري ومطر

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام زياد المكاري ثم النائب إيهاب مطر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

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