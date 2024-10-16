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لبنان

قائد الجيش استقبل مكاري ومطر

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:08
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام زياد المكاري ثم النائب إيهاب مطر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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