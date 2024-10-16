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لبنان

بوحبيب استقبل المندوب الخاص لوزير الخارجية الايرانية في منطقة غرب آسيا

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:24
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في منطقة غرب آسيا السفير محمد رضا شيباني، وجرى عرض لمستجدات العدوان الاسرائيلي على لبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة. 
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كما استقبل الوزير بو حبيب سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو الذي سلّمه دعوة لحضور المنتدى الاقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والاجتماع الوزاري الخامس للإتحاد الاوروبي ودول الجوار الجنوبي، اللذين سيعقدان في مدينة برشلونة في 28 تشرين الأول 2024. وتم التداول في المواضيع التي سيتم بحثها خلال الاجتماعين، إضافة الى الحرب الاسرائيلية على لبنان. وقد أكد وزير الخارجية تلبية الدعوة لحضور اجتماعات برشلونة، على أن ينتقل بعدها الى العاصمة الاسبانية مدريد حيث سيعقد لقاءات ثنائية عدة لمناقشة الوضع في لبنان، وسبل وقف العدوان الاسرائيلي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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