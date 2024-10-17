قائد في "حزب الله".. إليكم هوية من تم استهدافه في بنت جبيل

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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اغتيال قائد في حزب الله في منطقة بنت جبيل.وقال أن طائرات حربية لسلاح الجو في منطقة بنت جبيل استهدفت حسين محمد عواضة قائد في حزب الله في منطقة بنت جبيل. وكان عواضة حسب أدرعي مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في منطقة بنت جبيل نحو الاراضي الاسرائيلية.أضاف: "استهدفنا أكثر من 45 عنصرا من حزب الله ودمرنا أكثر من 150 هدفا لحزب الله. من بين الأهداف المستهدفة مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية ومنشآت عسكرية لحزب الله".كما زعم اكتشاف مخزونات من الوسائل القتالية العديدة.