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لبنان

قرار لوزير التربية حول نظام التسجيل المؤقت

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:47
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، قرارا نظم بموجبه عملية تسجيل تلامذة المدارس الرسمية النازحين إلى مراكز الإيواء أو إلى أي مكان آخر، وكذلك تلامذة المدارس في المناطق الآمنة ، وتلامذة المدارس الخاصة الموجودين في مراكز الإيواء  أو من المدارس  الخاصة المقفلة نتيجة العدوان،  ودعاهم إلى التوجه إلى المدارس الرسمية التي فتحت أبوابها أو إلى أقرب مركز إيواء وتسجيل أسمائهم ابتداء من تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٤  لا سيما وأن التسجيل سوف يتم عبر الرابط الآتي:
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https://sta.mehe.gov.lb/login.aspx تمهيدا لتوزيعهم على المدارس ومراكز التعليم الاستثنائية .وذلك تمهيدا لإنطلاق العام الدراسي في ٤/١١/٢٠٢٤.
 
ولفت إلى أنه إذا تعذر عليهم التواصل أو التوجه إلى أي مدرسة أو مركز إيواء ، فإنهم يمكنهم الاتصال على الخط الساخن في الوزارة لتسجيل اولادهم وذلك على الرقم الآتي 01772288.
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