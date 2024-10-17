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لبنان

البيسري عرض الاوضاع مع سفير بريطانيا

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:50
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه صباح اليوم سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول حيث جرى عرض لآخر المستجدات الميدانية وتطورات أوضاع  المنطقة في ضوء تصعيد إسرائيل لعدوانها في لبنان.
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