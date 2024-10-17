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لبنان

صباح اليوم.. إليكم ما أسقطته سفينة ألمانيّة قبالة السواحل اللبنانيّة

Lebanon 24
17-10-2024 | 05:15
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نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الألمانية قولها إن "سفينة تابعة للأسطول الألماني أسقطت جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان" صباح اليوم الخميس. 
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