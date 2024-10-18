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لبنان

المستشفيات اللبنانية هدف لإسرائيل.. العدوان أوقف بعضها عن العمل

Lebanon 24
18-10-2024 | 00:58
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أعلن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، الدكتور جوزيف حلو، في حديث لـ "صوت كل لبنان"، أن ثلاثة مستشفيات حكومية في الجنوب (مرجعيون، ميس الجبل، بنت جبيل) خرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى مستشفى خاص في الجنوب ومستشفى آخر في البقاع الغربي بسبب الهجمات الإسرائيلية.
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كما أكد أن مستشفى في بعلبك تعرض لضربة مباشرة، إلا أن من المتوقع استئناف عمل هذه المستشفيات يوم الاثنين المقبل بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بقسم الطوارئ.

وأشار حلو إلى أن مستشفى تبنين يعاني من ضغط كبير نتيجة استقبال أعداد كبيرة من الجرحى، ما دفعهم لنقل بعض المصابين إلى مستشفيات بيروت وجبل لبنان والشمال لتخفيف العبء. وأضاف أنه تم تأجيل العديد من العمليات غير الضرورية، مع التركيز على العمليات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل. 
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