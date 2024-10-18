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لبنان

إغلاق فندق "الحبتور".. لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2024 | 01:45
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أعلنت مجموعة "الحبتور" التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مؤخرا ان فنادقها في بيروت والتي تضم فندق "الحبتور غراند" وفندق "متروبوليتان" ستقفل حتى إشعار آخر من دون تحديد موعد لإعادة فتحهما.
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وكانت عدة مجموعات إعلامية اتخذت من فندق "حبتور بيروت غراند" مقرا لها ولفريق عملها وللبث منه لتغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتردد ان خلافا وقع بين إدارة الفندق وأحد الفرق الإعلامية ما دفع بالإدارة لاتخاذ قرار الإقفال بهدف عدم تعريض الفندق للخطر.
يُشار إلى انه في بداية عام 2023 أعيد افتتاح فندق "هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس" وذلك بعد إقفاله عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي لحقت بلبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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