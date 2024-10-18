بالمدفعية والطيران الحربي.. العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان وسقوط شهداء

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كما تعرضت أطراف مارون الراس ويارون لقصف مدفعي متقطع. ونفذت الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى على بلدة أنصار. شن العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات جوية ومدفعية على الأراضي اللبنانية بين منتصف الليل وحتى الساعة 9:30 صباحاً، حيث استهدفت الغارات الجوية بلدات الدوير، أنصار، سجد، الخيام، وجبل الرفيع، مما أسفر عن إصابات في بلدة الدوير، حسب مندوبة "لبنان24".كما تعرضت أطراف مارون الراس ويارون لقصف مدفعي متقطع. ونفذت الطائرات الإسرائيلية غارة أخرى على بلدة أنصار.

وفي حصيلة أولية، فقد أدّت هذه الضربات إلى استشهاد 2 في بلدة انصار، بينما استشهد 4، جراء الغارة المعادية التي إستهدفت بلدة الدوير.



وفي قرابة الرابعة فجراً، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة كفررمان بصاروخ موجّه، في حين تعرضت البلدة نفسها قبل منتصف الليل لغارتين جويتين. وشملت الاعتداءات أيضاً غارتين على أطراف عيتا الشعب باتجاه بلدة دبل وبلدة حانين.