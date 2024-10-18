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لبنان

الأبيض: موضوع تأمين الدواء تحت السيطرة

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:15
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قال وزير الصحة فراس الأبيض أن "مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي على الأقل لـ4 أو 5 أشهر".
وأكد الأبيض خلال تصريحات صحفية أن "أدوية مرضى السرطان موجودة والميدل ايست تستورد كل ما يتعلق بالامور الصحية وهناك كميات كبيرة".
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وقال "لدينا مراكز رعاية أولية للنازحين وأي مريض نازح لدية الحق بتلقي المعاينة والدواء مجاني وهذه المراكز تخدم 788 مركزا".
وأضاف الأبيض أن "1600000 علية دواء تم توزيعها من بينها أدوية للأمراض المزمنة".
وتابع "نعمل على البدء بجولة ثانية لناحية توزيع الأدوية إنما حسب الطلبات التي نتلقاها من المراكز".
وقال الأبيض أن "موضوع تأمين الدواء تحت السيطرة وبالنسبة للأمصال هناك 3 مصانع تعمل وتؤمن حاجات السوق كما وصلت كميات كبيرة من خلال المساعدات".
وأشار الى أن  "أول حالة رصدت بالكوليرا تم عزلها وتتلقى علاجها اليوم وفرق الترصد تحركت وكشفت على المياه في عكار".
وقال الأبيض: نحن في الدرجة الأعلى من الجهوزية في حال انتشر الكوليرا لكنّنا قلقون من الانتشار في مراكز الايواء.
 
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