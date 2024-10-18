بهدف المزاح مع احدى صديقاته.. فبرك خبراً عن ضرورة إخلاء مبنى في الضبية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:"بتاريخ 16-10-2024، تم تداول خبر عاجل على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده ضرورة اخلاء سكان المبنى المُشار إليه على خريطة والكائن في محلة الضبية، كونه يوجد منشآت تابعة لحزب الله في داخله، الأمر الذي تسبب في إثارة الرّعب والخوف في نفوس المواطنين المقيمين في المحلة."على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للكشف على المبنى المحدد في الخريطة والذي تبيّن انه يقع في محلة الضبية - زوق الخراب، ومن خلال الكشف عليه، لم يتبين ما يثير الشبهات فيه.نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات حول مصدر الخبر تبين أنه مفبرك، وتوصلت الى تحديد المشتبه به بنشره، ويدعى س. ا. ي. (مواليد عام 1998، لبناني)بتاريخ 17-10-2024، وبنتيجة المتابعة نفّذت احدى دوريات الشعبة مداهمة في محلة بولونيا/المتن، أدت الى توقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بفبركة الخبر بهدف المزاح مع احدى صديقاته، حيث أقدم على تعميمه على احدى مجموعات التواصل الاجتماعي ولم يتوقع انتشاره بهذه السرعة.أجري المقتضى القانوني في حقه.إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذر من مخاطر الإقدام على إطلاق الاشاعات وفبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع في نفوس المواطنين، وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهي لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا".