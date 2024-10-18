عقب الغارة الاسرائيلية على الوردانية.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

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عمل عناصر الدفاع المدني منذ الساعة العاشرة مساء أمس ولغاية الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة على إخماد حريق المبنى المستهدف في بلدة الوردانية في قضاء الشوف والذي يضم في الطبقة الأرضية سوبرماركت تحوي قوارير غاز ومواد سريعة الاشتعال.وقد واجه العناصر صعوبات في الوصول إلى مصدر النيران بسبب اندلاعها من تحت الركام وكونها مححوبة بجدران وأسقف الطوابق المهدمة (اربعة طوابق). ولم يسجل وقوع اصابات نظرا لاجلاء سكان المنطقة قبل حدوث الغارة.