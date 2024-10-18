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لبنان

إلقاء القبض على عميل في الجنوب.. هكذا حاول خداع الأهالي

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:07
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ألقت استخبارات الجيش القبض على عميل من ميس الجبل في الجنوب.

وأفاد مصدر أمني لـ"لبنان24" أن العميل يدعى "أ . ب" من ميس الجبل في الجنوب، مرتبط مباشرة بجهاز الموساد.

وحسب المصدر فإنّ "أ. ب" طوال الفترة الأخيرة عمل في البلدة على فتح الطرقات وازالة الركام والردم بالجرافة للتمويه.
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