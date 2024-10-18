إلقاء القبض على عميل في الجنوب.. هكذا حاول خداع الأهالي

ألقت استخبارات الجيش القبض على عميل من ميس الجبل في الجنوب.



وأفاد مصدر أمني لـ"لبنان24" أن العميل يدعى "أ . ب" من ميس الجبل في الجنوب، مرتبط مباشرة بجهاز الموساد.



وحسب المصدر فإنّ "أ. ب" طوال الفترة الأخيرة عمل في البلدة على فتح الطرقات وازالة الركام والردم بالجرافة للتمويه.

Advertisement