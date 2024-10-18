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لبنان

بالأسماء.. مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال العمليات القتالية على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده خلال العمليات القتالية على الحدود مع لبنان.

ووفقاً لبيان المكتب الصحفي للجيش الاسرائيلي، فقد قتل 5 جنود من لواء غولاني وهم الرائد أوفيك بكر (24 عاماً)، والنقيب إيلاد سيمان توف (23 عاماً)، والرقيب إلياشيف إيتان فيدر (22 عاماً)، والرقيب يعقوب هيليل (21 عاماً)، ويهودا درور يحيلوم، خلال معركة جنوبي لبنان. إضافةً لإصابة 9 جنود آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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وبذلك بلغ العدد الإجمالي للقتلى العسكريين الإسرائيليين خلال الجولة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط 745 قتيلاً. (العربية)


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