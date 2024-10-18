"الدمار صادم"... اليونيفيل: علينا البقاء في لبنان

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وردا على سؤال حول احتمال استخدام وسائل الدفاع عن النفس ضد إسرائيل، أشار المتحدث إلى أنه "يمكن استخدامها ولكن من المهم نزع فتيل التوترات".

أعلن المتحدث باسم اليونيفيل أن الدمار الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق "صادم".وقال: "مواقعنا استهدفت مرارًا في لبنان ممّا عرّض قوات حفظ السلام للخطر".وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على أن "علينا البقاء في لبنان ومعنويات قواتنا لا تزال مرتفعة جدا".