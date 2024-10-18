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لبنان

"الدمار صادم"... اليونيفيل: علينا البقاء في لبنان

Lebanon 24
18-10-2024 | 05:06
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أعلن المتحدث باسم اليونيفيل أن الدمار الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق "صادم".

وقال: "مواقعنا استهدفت مرارًا في لبنان ممّا عرّض قوات حفظ السلام للخطر".

وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على أن "علينا البقاء في لبنان ومعنويات قواتنا لا تزال مرتفعة جدا".
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وردا على سؤال حول احتمال استخدام وسائل الدفاع عن النفس ضد إسرائيل، أشار المتحدث إلى أنه "يمكن استخدامها ولكن من المهم نزع فتيل التوترات".
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