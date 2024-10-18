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لبنان
بيانٌ جديد.. "حزب الله" يستهدف جنوداً إسرائيليين في محيط عيتا الشعب
Lebanon 24
18-10-2024
|
12:12
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة عيتا الشعب.
وذكر الحزب أيضاً أنه قصف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مُستعمرة شلومي بصليّة صاروخيّة.
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