بيانٌ جديد.. "حزب الله" يستهدف جنوداً إسرائيليين في محيط عيتا الشعب

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة عيتا الشعب.

وذكر الحزب أيضاً أنه قصف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مُستعمرة شلومي بصليّة صاروخيّة.