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لبنان

التقرير رقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
18-10-2024 | 12:49
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 وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، التقرير الرقم 22 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
 
 
وبحسب التقرير، خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 87 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10333 إعتداء.
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وبلغت حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية وفق وزارة الصحة، 6 شهداء و69 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2418 شهيداً و11336 جريحاً.

ولتاريخه تم فتح 1098 مركزاً لاستقبال النازحين منها 902 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

أما حركة النزوح، فوفق التقرير لا زالت مستمرة وقد وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191501 نازحاً (44646 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

وأكد التقرير أن كافة الأجهزة الامنية تقوم بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

إلى ذلك، سجّل الامن العام من تاريخ 23 أيلول لغاية 18 تشرين الأول 2024، عبور 335948 مواطناً سورياً و 135181 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

هذا وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

وأعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن سفير باكستان سلّم اليوم في البيال حمولة طائرة المساعدات الباكستانية التي وصلت الى لبنان وتشمل 90 طناً من المساعدات الإنسانية والاغاثية.

بناء على وزير الصحة هناك 233 مركز رعاية أولية تخدم 788 مركز إيواء في المناطق ووزع عليها مليون و600 الف علبة دواء.
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