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لبنان

خبرٌ إيجابي عن مصرف لبنان والدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2024 | 14:09
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عُلِم أن مصرف لبنان عزّز موجوداته بالدولار الأميركي وذلك رغم الأحداث الأمنية التي تعصف بلبنان جرّاء الحرب الإسرائيليّة.
ووفقاً للمعلومات، فإن موجودات مصرف لبنان آخذة بالتصاعد رغم الظروف الحالية، ما يُعزّز الثقة الخارجية بالبنك المركزي الذي سعى لتثبيت سعر الصرف ومنع أي تلاعب بغضّ النظر عن الأحداث القائمة حالياً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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