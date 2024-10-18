خبرٌ إيجابي عن مصرف لبنان والدولار

عُلِم أن مصرف لبنان عزّز موجوداته بالدولار الأميركي وذلك رغم الأحداث الأمنية التي تعصف بلبنان جرّاء الحرب الإسرائيليّة.

ووفقاً للمعلومات، فإن موجودات مصرف لبنان آخذة بالتصاعد رغم الظروف الحالية، ما يُعزّز الثقة الخارجية بالبنك المركزي الذي سعى لتثبيت سعر الصرف ومنع أي تلاعب بغضّ النظر عن الأحداث القائمة حالياً.