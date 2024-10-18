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لبنان

ما صحة خبر مغادرة أهالي رميش لبلدتهم بمواكبة الجيش؟

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:38
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نفت مصادر "لبنان24" ما جرى تداوله عن أن أهالي بلدة رميش غادروا منطقتهم، مساء اليوم الجمعة، بمواكبة عناصر من الجيش اللبناني.
وذكرت المصادر أن الأهالي لم يغادروا البلدة، بل خرجوا منها لشراء بعض الحاجيات، واختاروا أن يكون ذلك بمواكبة من الجيش حفاظاً على سلامتهم قبل أن يعودوا أدراجهم إلى منازلهم.
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وفي وقتٍ سابق هذا المساء، كشف سكانٌ من بلدة رميش في جنوب لبنان عبر "لبنان24"، أنّ دبابات إسرائيلية قطعت الطريق على الحدود بين رميش وعيتا الشعب لفترة وجيزة.
وذكر عددٌ من الأهالي أن القوة الإسرائيلية انسحبت إلى عيتا الشعب من دون أن تدخل رميش على الإطلاق.



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