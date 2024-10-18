السفير المصري: لتطبيق القرار 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيليّ

قال السفير المصري في لبنان علاء موسى إنّ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو الحلّ الأفضل لإنهاء الأزمة الحالية لما فيه مصلحة المنطقة وليس لبنان فقط، مؤكداً ضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته من قبل الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال موسى إن "زيارات القاهرة عنوانها الأساسي دعم لبنان ومساندته كي يخرج من أزمته"، معرباً عن اعتقادها أن الفترة القادمة ستشهد ضغطاً من الدول العربية ودول الإقليم باتجاه وقف إطلاق النار.

وأوضح موسى أنه لدى إيران وضعها في الإقليم كما أن هناك توترات بينها وبين إسرائيل، وأضاف: "نحن على تواصل مع الجانب الإيراني والزيارات التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ترمي إلى البحث عن وسيلة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة ونحن نعمل بجهد لوقف إطلاق النار في لبنان".



