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لبنان

الوضع في جنوب لبنان... بلدات تتعرّض للقصف وتدمير مسجد

Lebanon 24
19-10-2024 | 05:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ قام بتدمير مسجد بلدة مجدل سلم.
 
 
كما أغارت طائرات العدوّ على كفررمان والمنصوري وصفد البطيخ وبرعشيت.
 
 
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إلى ذلك، تعرّضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعيّ.
 
 
 
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