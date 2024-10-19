الوضع في جنوب لبنان... بلدات تتعرّض للقصف وتدمير مسجد

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ قام بتدمير مسجد بلدة مجدل سلم.

كما أغارت طائرات العدوّ على كفررمان والمنصوري وصفد البطيخ وبرعشيت.

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إلى ذلك، تعرّضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعيّ.