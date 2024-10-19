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لبنان

أحمد الحريري: يبقى اللواء الشهيد وسام الحسن وساما للشرف

Lebanon 24
19-10-2024 | 06:04
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كتب الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "أكس": "يبقى اللواء الشهيد وسام الحسن وساما للشرف على صدر وطن يفتقده كل يوم، ويستذكر اليوم، أكثر من أي يوم، مسيرته المشرفة في كشف شبكات التجسس للعدو الإسرائيلي وعملائه، وفي الدفاع عن "لبنان أولا " وعن اللبنانيين في وجه الإرهاب المنظم، وفي استشهاده على دروب الحقيقة والعدالة".
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