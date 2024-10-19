وصول طائرة مساعدات سعودية تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية

يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لليوم السابع على التوالي، بدعم من المملكة العربية السعودية، حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية و إغاثية و أدوية وحليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

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