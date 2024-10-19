Advertisement

عقد لقاء مشترك بين الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الديموقراطي على صعيد منطقة المتن الأعلى في مكتب الآخير في قرنايل، حضره عن "الديموقراطي" رئيس دائرة المتن الأعلى غسّان المشطوب وسمير صالحة، وعن "القومي"، منفذ عام المتن الأعلى هشام خوري وحمود الأعور ومزيد سويد.وتمّ خلال اللقاء بحث وتنسيق الخطوات لجهة الاهتمام بالوافدين ومراكز الإيواء، والتشديد على أعلى درجات التعاون بين الأحزاب والقوى والجمعيات والبلديات وفاعليات المنطقة، بهدف تخفيف الأعباء وتوفير المستلزمات المطلوبة للوافدين.ولفت المجتمعون إلى أن "العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، والذي تركّز على استهداف المدنيين العزل، فاقم من حالات النزوح وهذا يفرض على الجميع بذل كل الجهود لاحتضان الوافدين والقيام بما هو مطلوب لتأمينهم"، مؤكدين "استمرار اللقاءات الدورية بين الحزبين، إنطلاقاً من المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهما ومع الجميع".