تقرير عن طائرات "حزب الله"... كيف يُمكن لإسرائيل التغلّب عليها؟

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ذكرت "العربية" أنّ إسرائيل تتعرّض بشكل شبه يومي لهجوم من مسيرات تنطلق من لبنان، وتستهدف أماكن متفرقة وبعيدة نوعا ما، بعضها يصل إلى أهدافه ويلحق أضرارا والبعض الآخر تتمكن أجهزة الرادار من كشفه وإسقاطه قبل وصوله للهدف المحدد.ويقول تقرير إسرائيليّ إنه بالنسبة لإسرائيل، هناك العديد من المشاكل المركزية في التعامل مع التهديد. أولاً، يصعب اعتراض الطائرات من دون طيار ذات التوقيع الراداري المنخفض التي تحلق بالقرب من الأرض، كما أن التضاريس الجبلية في جنوب لبنان والجليل تجعل من الصعب اكتشاف هذه المسيّرات واعتراضها. والمشكلة الثانية هي أنه حتى عندما يحدث الكشف المبكر عن المركبة، تكون نافذة الاعتراض صغيرة جدًا وأحيانًا يتم تفويتها تمامًا.مشكلة أخرى هي تكتيك استخدام سرب من الطائرات من دون طيار، وهي كمية كبيرة ومنسقة من المركبات التي يمكن أن تصل من عدة أماكن في وقت واحد، "تحتل" مجموعة الدفاع الجوي، وتضمن أن بعض المركبات على الأقل ستضرب الهدف بدقة مميتة.إن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية مليئة ببعض أفضل وسائل الكشف والاعتراض في العالم، ولكنها تكافح حتى في التعامل مع هذا التهديد. يوضح تال إنبار، الباحث البارز في تحالف الدفاع الصاروخي، أن المؤسسة الدفاعية ليست مندهشةويوضح تال إنبار، الباحث البارز في تحالف الدفاع الصاروخي، لإسرائيل هيوم أن الحل الجزئي المحتمل للتهديد هو العودة إلى استخدام مدافع فولكان، التي تطلق قذائف صغيرة بمعدل هائل ويمكن وضعها في العديد من النقاط الرئيسية في جميع أنحاء الشمال كجزء مكمل لمجموعة الاعتراض.ويتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن دخول نظام الليزر إلى الخدمة التشغيلية يمكن أن يساعد جزئيًا على الأقل في سد الثغرات أثناء أسراب الطائرات بدون طيار وتحسين قدرات الاعتراض.ويعطي مثلا أنه في أوكرانيا، تمكنت وحدات صغيرة من "صائدي الطائرات من دون طيار" على شاحنات صغيرة مسلحة مزودة بمدافع من إلحاق خسائر فادحة بمجموعة المسيّرات الروسية، كما نجحت أنظمة الدفاع بمدافع مثل "جيبارد" الألمانية في مواجهة طائرات شاهد الروسية.ويشير إلى "أنه حتى الحلول التي توصلت إليها أوكرانيا لا تمثل سوى نجاح جزئي وأن الخبرة والتنسيق والتعلم على مر السنين فقط هي التي سترجح كفة المدافع في المعركة ضد طائرات المحور الإيراني من دون طيار". (العربية)