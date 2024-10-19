بوريل: لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت، إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم "حماس"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

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وقال بوريل إن موت رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يحيى السنوار يمثل فرصة يجب اغتنامها لوقف الأعمال القتالية. وقال بوريل إن موت رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" يحيى السنوار يمثل فرصة يجب اغتنامها لوقف الأعمال القتالية.

وحث خلال اجتماع وزراء دفاع مجموعة السبع الذي انطلق تليوم السبت في إيطاليا، على احترام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" التي استهدفتها إسرائيل قبل أيام.



وقال للصحافيين إن الجلسة الصباحية ركزت بصورة رئيسية على الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن من الممكن مراجعة مهمة "اليونيفيل" ولكن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بشأن مستقبلها، وقال: "بعض الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع (مجموعة السبع) هم أعضاء مهمون في مجلس الأمن أيضا".