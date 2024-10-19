برّي: ملتزمون بالقرار 1701 ورئاسة الجمهورية "ضرورية"

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي إن "لبنان ملتزم بالقرار 1701 كما هو"، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية ضرورية ولكن لا بُدّ من وقف إطلاق النار".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، قال بري إن "الموفد الاميركي آموس هوكشتاين طلب اليوم موعداً من عين التينة بعد أن دام انقطاع التواصل لوقت طويل"، معلناً أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيحضر الى بيروت وقد جرى تحديد يوم الاثنين للقائه".

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وأضاف: "القرار 1701 بلع الكل وكان للقرار 1559 ظروفه المرتبطة بالحقبة السورية والميليشيات حينها ويشمل أيضا الانسحاب من الاراضي المحتلة وليس هناك اليوم سوى القرار 1701 فقط".

وعن مؤتمر باريس الداعم للبنان، فقد قال بري إنه "ضروري ويصبّ في مصلحة لبنان وسيتناول المساعدات والحلّ السياسي".