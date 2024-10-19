Advertisement

لبنان

آخر خبر.. استشهاد أسيرٍ من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
19-10-2024 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1265211-638649717982353297.jpg
Doc-P-1265211-638649717982353297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً عسكرياً في أعقاب وفاة استشهاد من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.
ولم يذكر الموقع أي تفاصيل عن المُحتجز، كما لم يكشف عن هويته ولا حتى أي معلومات عن مكان احتجازه ضمن لبنان.
Advertisement
وخلال الأيام الماضية، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لجلسة تحقيق أجراها محققون إسرائيليون مع أسيرٍ من "حزب الله" يدعى وضاح يونس، وذلك بعد اعتقاله داخل إحدى بلدات جنوب لبنان.
ويوم الأحد الماضي، جرى تناقل مقطع فيديو يُظهر لحظة محاصرة يونس داخل أحد الأنفاق التابعة لـ"حزب الله" قبل أن يجري اقتياده إلى الأسر.
 
(رصد لبنان24)
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-10-19
16:57 | 2024-10-19
16:44 | 2024-10-19
16:27 | 2024-10-19
16:03 | 2024-10-19
15:38 | 2024-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24