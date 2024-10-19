آخر خبر.. استشهاد أسيرٍ من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي!

ذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً عسكرياً في أعقاب وفاة استشهاد من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل عن المُحتجز، كما لم يكشف عن هويته ولا حتى أي معلومات عن مكان احتجازه ضمن لبنان.

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وخلال الأيام الماضية، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لجلسة تحقيق أجراها محققون إسرائيليون مع أسيرٍ من "حزب الله" يدعى وضاح يونس، وذلك بعد اعتقاله داخل إحدى بلدات جنوب لبنان.

ويوم الأحد الماضي، جرى تناقل مقطع فيديو يُظهر لحظة محاصرة يونس داخل أحد الأنفاق التابعة لـ"حزب الله" قبل أن يجري اقتياده إلى الأسر.

(رصد لبنان24)