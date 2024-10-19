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لبنان

عمليّة جديدة.. تجمع لإسرائيليين يتعرض لضربة من "صواريخ الحزب"!

Lebanon 24
19-10-2024 | 15:36
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم السبت، استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة أبيريم بصلية صاروخيّة.
 
وفي وقت سابق اليوم، تحدث "حزب الله"، عن استهداف مربض مدفعية للعدو الإسرائيلي في مستعمرة ديشون، وذلك بواسطة الصواريخ.
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كذلك، قال الحزب إنه جرى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المرج، كما استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.
 
مع هذا، فقد سبق للحزب أن أعلن استهداف مستوطنة زرعيت ومدينة صفد بالصواريخ.
 
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