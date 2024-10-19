عمليّة جديدة.. تجمع لإسرائيليين يتعرض لضربة من "صواريخ الحزب"!

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم السبت، استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة أبيريم بصلية صاروخيّة.



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كذلك، قال الحزب إنه جرى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المرج، كما استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بقذائف المدفعية. وفي وقت سابق اليوم، تحدث "حزب الله"، عن استهداف مربض مدفعية للعدو الإسرائيلي في مستعمرة ديشون، وذلك بواسطة الصواريخ.كذلك، قال الحزب إنه جرى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المرج، كما استهدف