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لبنان

رداً على مجزرة النبطية.. ماذا فعل "حزب الله"؟

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:44
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، إستهداف مستعمرة كريات آتا شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية.
 
وذكر الحزب أن هذه العملية جاءت رداً على المجازر الإسرائيلية في لبنان وخصوصاً مجزرة النبطية، مشيراً إلى أن تنفيذ الضربة جاء مع نداء "لبيك يا نصرالله".
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