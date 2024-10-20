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لبنان

دوريات منتظمة وموسّعة للجيش "منعاً للفتنة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-10-2024 | 01:15
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بدأت وحدات مؤللة من الجيش القيام  بدوريات منتظمة في معظم شوارع بيروت وخاصةً في مناطق غربي العاصمة.
 
ولفت مصدر أمني الى أن هذه الدوريات سوف تتوسع لكي تشمل ساحل المتن الشمالي ومناطق من المتن الجنوبي وعاليه والشوف، اضافة إلى كسروان وجبيل.
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وأشار المصدر الى أن هذا الإنتشار الأمني لوحدات الجيش  أتى بقرار سياسي وبأمر من القيادة بعدما أشارت تقارير أمنية أن الأجواء بدت مشحونة نوعاً ما في الأيام العشرية الماضية، ومن الضروري أن يكون الجيش منتشراً الى جانب مراكز الإيواء لضمان الامن وقطع الطريق نهائياً على أي فتنة محتمله من جراء خصوصية المناطق، ومن أجل حماية الملكية العامة والخاصة.
 
المصدر ختم أن أحد كبار المسؤولين هو من طلب اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على السلم الأهلي، لأن الإنقسام والتشرذم يخدم العدو الاسرائيلي ويصب في مصلحته.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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