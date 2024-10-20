بيان للجيش الإسرائيلي.. هذا ما فعله خلال يوم في لبنان وغزة

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زعم جيش العدو الإسرائيلي، أن سلاح الجو "دمر حوالي 175 هدفا إرهابيا في لبنان وقطاع غزة، وتصفية عشرات العناصر المسلحة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي في بيان اليوم الأحد: "تستمر المناورة البرية في جنوب لبنان، تعمل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من الفرق 146، 91، 36 و98 على تدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله"، وتصفية المسلحين ومصادرة أسلحة تم العثور عليها".وأضاف: "في مواجهات مختلفة، قضى مقاتلو "جولاني" ووحدة "إيغوز" على عناصر في معارك وجها لوجه بالتعاون مع سلاح الجو".وتابع "بإرشاد من القيادة الشمالية، هاجم سلاح الجو أكثر من 65 عنصرا تابعين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، واستهدف عشرات الأهداف لحزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومبان عسكرية".وفي قطاع غزة، أشار البيان إلى أن "فرق 162، و252، وفرقة غزة، تواصل عملياتها في شمال، ووسط وجنوب القطاع، وقضت القوات على عشرات الإرهابيين في معارك وجها لوجه ومن الجو، ودمرت العديد من البنى التحتية الإرهابية، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة".وأردف "في جنوب القطاع، رصد المقاتلون خلية إرهابية تعمل في منطقة القوات، وتم تصفية الإرهابيين في معركة وجها لوجه بالتعاون مع سلاح الجو".وختم البيان: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 175 هدفا إرهابيا في غزة ولبنان، من بين الأهداف التي تم استهدافها: مستودعات أسلحة، أنفاق إطلاق، مبان عسكرية وبنى تحتية إرهابية تابعة لحماس وحزب الله". (روسيا اليوم)