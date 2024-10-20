24
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان للجيش الإسرائيلي.. هذا ما فعله خلال يوم في لبنان وغزة
Lebanon 24
20-10-2024
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعم جيش العدو الإسرائيلي، أن سلاح الجو "دمر حوالي 175 هدفا إرهابيا في لبنان وقطاع غزة، وتصفية عشرات العناصر المسلحة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".
وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي في بيان اليوم الأحد: "تستمر المناورة البرية في جنوب لبنان، تعمل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من الفرق 146، 91، 36 و98 على تدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله"، وتصفية المسلحين ومصادرة أسلحة تم العثور عليها".
Advertisement
وأضاف: "في مواجهات مختلفة، قضى مقاتلو "جولاني" ووحدة "إيغوز" على عناصر في معارك وجها لوجه بالتعاون مع سلاح الجو".
وتابع "بإرشاد من القيادة الشمالية، هاجم سلاح الجو أكثر من 65 عنصرا تابعين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، واستهدف عشرات الأهداف لحزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومبان عسكرية".
وفي قطاع غزة، أشار البيان إلى أن "فرق 162، و252، وفرقة غزة، تواصل عملياتها في شمال، ووسط وجنوب القطاع، وقضت القوات على عشرات الإرهابيين في معارك وجها لوجه ومن الجو، ودمرت العديد من البنى التحتية الإرهابية، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة".
وأردف "في جنوب القطاع، رصد المقاتلون خلية إرهابية تعمل في منطقة القوات، وتم تصفية الإرهابيين في معركة وجها لوجه بالتعاون مع سلاح الجو".
وختم البيان: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 175 هدفا إرهابيا في غزة ولبنان، من بين الأهداف التي تم استهدافها: مستودعات أسلحة، أنفاق إطلاق، مبان عسكرية وبنى تحتية إرهابية تابعة لحماس وحزب الله". (روسيا اليوم)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
Lebanon 24
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
07:00 | 2024-10-19
19/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو التقطته كاميرا... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في ساحل علما
Lebanon 24
فيديو التقطته كاميرا... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في ساحل علما
07:57 | 2024-10-19
19/10/2024 07:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكمخ مخلوقة".. متابع يُهاجم أمل طالب: "مش قاهرني شو قال عني" (صورة)
Lebanon 24
"أكمخ مخلوقة".. متابع يُهاجم أمل طالب: "مش قاهرني شو قال عني" (صورة)
08:48 | 2024-10-19
19/10/2024 08:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله السنوار عن لبنان وبيروت.. أسرارٌ مشوّقة جداً!
Lebanon 24
هذا ما قاله السنوار عن لبنان وبيروت.. أسرارٌ مشوّقة جداً!
12:00 | 2024-10-19
19/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة إسرائيل تقصف هذه البلدة... إليكم هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة إسرائيل تقصف هذه البلدة... إليكم هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
07:32 | 2024-10-19
19/10/2024 07:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-10-20
خسائر بمليارات الدولارات ومواسم ضُربت بالكامل.. خطة "ب" لتجنب فقدان المخزون الزراعي
06:34 | 2024-10-20
منتج لبناني إلى العالمية ضمن معرض "سيال" في باريس!
06:09 | 2024-10-20
الموقع الالكتروني لتلفزيون "المستقبل" يعود للعمل
05:51 | 2024-10-20
العدو يستهدف منزلاً وجسر مشاة.. إليكم آخر المستجدات الميدانية (فيديو وصور)
05:25 | 2024-10-20
عودة: بالمماطلة سوف نخسر لبنان الذي يدمر
05:18 | 2024-10-20
خطف طفلة من بكفيّا واختبأ في عكار.. و"المعلومات" تحررها
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
20/10/2024 13:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
20/10/2024 13:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
20/10/2024 13:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24