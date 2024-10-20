عاجل.. استهداف منزل في البابلية بداخله عائلتين واصوات استغاثة تسمع

شن العدو الاسرائيلي، غارة اليوم على بلدة البابلية.





ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، تم استهداف منزل في البلدة بداخله عائلتين.



وبحسب المعلومات حتى الان تم انتشال 4 جرحى ويسمع اصوات استغاثة ولا يزال هناك 7 اشخاص تحت الأنقاض.

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