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لبنان

عاجل.. استهداف منزل في البابلية بداخله عائلتين واصوات استغاثة تسمع

Lebanon 24
20-10-2024 | 10:57
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شن العدو الاسرائيلي، غارة اليوم على بلدة البابلية.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، تم استهداف منزل في البلدة بداخله عائلتين.

وبحسب المعلومات حتى الان تم انتشال 4 جرحى ويسمع اصوات استغاثة ولا يزال هناك 7 اشخاص تحت الأنقاض.
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