غارات عنيفة على سحمر... وقصف مدفعي مباشر على المنازل في عيتا الشعب

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد على بلدتي دبين وشبعا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واستهدف العدو الاسرائيلي بالقصف المدفعي المباشر والعنيف المنازل في بلدة عيتا الشعب.

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ونفذ الطيران الحربي المعادي، اعتبارا من السابعة الا ربعا من مساء اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت مجددا بلدات ياطر ، شقرا، ودير انطار في قضاء بنت جبيل.



وتعرضت بلدة قبريخا لعدة غارات عنيفة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدتي مجدل سلم وتولين ، وامتد ليطاول بلدة عيتا الشعب.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة دبين قرب المدينة الصناعية.

وجدد الطيران الحربي الاسرائيلي، اعتبارا من السابعة والنصف من مساء اليوم، غاراته الجوية، مستهدفا محلة الطويري عند اطراف بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل. كما تعرضت في الوقت نفسه بلدة حداثا لغارة جوية. وقرابة الثامنة الا ثلثا مساء، تعرضت بلدة تبنين لغارة جوية وتلاها غارة على بلدة عيتا الشعب.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلان أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد قرابة السادسة الا ربعا من عصر اليوم غاراته مستهدفا للمرة الثانية اليوم محلة مريصع في اطراف بلدة انصار الجنوبية.

وقام جيش الاحتلال الاسرائيلي بعملية تفجير واسعة في المباني في بلدة العديسة التي تشرف على المستعمرات في الاراضي المحتلة ويقوم بنسف المنازل لانها تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة له وعامل قلق، بمحاذاة الحدود مع فلسطين المحتلة، كما يقوم بالعملية نفسها في بلدتي رب ثلاثين ومركبا.

واستهدفت الغارة المعادية على البابلية منزلا في البلدة، وكان بداخله عائلتان. وتم انتشال 4 جرحى، وتُسمع أصوات استغاثة، بينما لا يزال 7 أشخاص تحت الأنقاض.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات عنيفة على بلدة سحمر في البقاع الغربي، مما أدى الى سقوط شهداء وجرحى.

الى ذلك، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة البابلية وأفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى من جراء الغارة التي استهدفت مبنى سكني في البابلية.

ونفذت مسيرة معادية، قرابة السادسة من مساء اليوم، غارة بصاروخ موجه مستهدفة بلدة عربصاليم.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدتي كفرا وياطر في قضاء بنت جبيل.