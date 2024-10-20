بصلية صاروخية نوعية.. حزب الله يستهدف جنوب حيفا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية. ‏

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