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لبنان

استهدف مساء امس... انقاذ مواطن من تحت أنقاض مبنى في محلة المساكن الشعبية في صور

Lebanon 24
20-10-2024 | 14:12
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استطاعت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية- مركز عين بعال من انقاذ مواطن من تحت الانقاض، وهو لا يزال حيا من مبنى برازيليا في محلة المساكن الشعبية في صور، بعد الغارة المعادية التي استهدفت المبنى مساء امس.
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