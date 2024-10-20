استهدف مساء امس... انقاذ مواطن من تحت أنقاض مبنى في محلة المساكن الشعبية في صور

استطاعت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية- مركز عين بعال من انقاذ مواطن من تحت الانقاض، وهو لا يزال حيا من مبنى برازيليا في محلة المساكن الشعبية في صور، بعد الغارة المعادية التي استهدفت المبنى مساء امس.

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