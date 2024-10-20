إنذار اسرائيلي الى سكان البقاع

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وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "إنذارا عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: بعلبك، الهرمل، حارة الفيكاني".وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".أضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".