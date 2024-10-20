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لبنان

إخلاء بلدية صيدا وتدابير إحترازية بالتنسيق مع محافظ الجنوب: سنبقى بحالة جهوزية

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:19
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أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع،  وبالتنسيق مع محافظ الجنوب بالإنابة الدكتورة هويدا الترك ومع القوى الأمنية، عن "اتخاذ سلسلة من التدابير الإحترازية في مدينة صيدا بعد تهديد العدو الإسرائيلي بإستهداف فروع القرض الحسن في لبنان".
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وأشار إلى أنه "أعطى توجيهاته لإخلاء فوري لبلدية صيدا ومقر الشرطة البلدية وغرفة العمليات المشتركة لإغاثة أهلنا من النازحين من الجنوب اللبناني، وأيضا إخلاء مركزي إستضافة للنازحين في محيط شارع المصارف في المدينة، وتأمين نقلهم إلى مركزين بعيدين عن الشارع المذكور".

 

وأضاف : "تشمل التدابير أيضا  قطع طريق شارع المصارف من ساحة النجمة وصولا إلى البوابة الفوقا بالإتجاهين كتدبير إحترازي بالتنسيق مع القوى الأمنية المختصة. كما أعطيت التعليمات لفرق الدفاع المدني وإطفاء بلدية صيدا والشرطة البلدية وفرق الصليب الأحمر اللبناني وهيئات الإسعاف والإنقاذ ليكونوا على أهبة الإستعداد تحسبا لكل طارئ".

 

وختم بديع: "سنبقى بحالة جهوزية لمواجهة كل الإحتمالات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مدينتنا ويحفظ لبنان".
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