صباح اليوم... غارة اسرائيلية على حي سكني في بعلبك

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قصفت مسيَّرة معادية قبل الساعة السادسة صباحا، منزل المواطن علي عبدو عثمان في حي النبي انعام المكتظ بالسكان في مدينة بعلبك، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، تعمل فرق الإسعاف على انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما تولت فرق إطفاء الدفاع المدني إخماد النيران في المبنى المستهدف.وشنّ الطيران المعادي غارة فجرا، على بلدة حزين في قضاء بعلبك، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".