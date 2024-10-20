Advertisement

لبنان

صباح اليوم... غارة اسرائيلية على حي سكني في بعلبك

Lebanon 24
20-10-2024 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1265713-638650912172860000.jpg
Doc-P-1265713-638650912172860000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
قصفت مسيَّرة معادية قبل الساعة السادسة صباحا، منزل المواطن علي عبدو عثمان في حي النبي انعام المكتظ بالسكان في مدينة بعلبك، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، تعمل فرق الإسعاف على انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما تولت فرق إطفاء الدفاع المدني إخماد النيران في المبنى المستهدف.
Advertisement

وشنّ الطيران المعادي غارة فجرا، على بلدة حزين في قضاء بعلبك، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-10-21
06:12 | 2024-10-21
06:09 | 2024-10-21
06:04 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
06:02 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24